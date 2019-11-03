Медведев привез в Банкок "Мир": платежная система России заработает в Тайланде

Премьер-министр России дал интервью газете "Бангкок пост" накануне визита в Таиланд для участия в деловом инвестиционном саммите АСЕАН и 14-м Восточноазиатском саммите.

СУХУМ, 3 ноя - Sputnik. Глава правительства России Дмитрий Медведев заявил о большом потенциале сотрудничества России и Таиланда в банковской сфере, в том числе о возможности применения национальных платежных карт "Мир" на территории королевства, передает РИА Новости.

"Есть хороший потенциал в развитии финансового и межбанковского сотрудничества. В том числе – по использованию платежных карт "Мир" на территории Таиланда. Это было бы удобно и гражданам России, которые приезжают в королевство, и вашему бизнесу, который работает с российскими партнерами", - заявил Медведев.

Глава российского кабмина признал, что Таиланд чаще всего обсуждают именно в контексте темы туризма. Россиян привлекает отдых в этой стране, только за прошлый год там побывали полтора миллиона человек из России. Кроме того, премьер уточнил, что отношения двух стран не ограничиваются только туризмом, Таиланд остается одним из главных торговых партнеров России в Юго-Восточной Азии.

"Мы совместно работаем над тем, чтобы довести объем взаимной торговли до 10 миллиардов долларов США в год. Для этого планируем продвигать кооперацию в высокотехнологичных сферах: энергетике, гражданской авиации, исследованиях космоса, фармацевтике и транспортном машиностроении", - продолжил Медведев.

Национальная система платежных карт (НСПК) в настоящее время ведет переговоры с крупнейшими банками Таиланда о приеме ее карт "Мир", заявил журналистам первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько.

"НСПК, являющееся оператором платежной системы "Мир", ведет переговоры с рядом крупнейших банков Таиланда, включая "Касикорнбэнк", "Бангкок бэнк", "Сиам коммэршл бэнк", о возможности использования их банкоматов для снятия наличных денежных средств и осуществления платежей, а также организации обслуживания карт "Мир" в торгово-сервисных предприятиях, обслуживаемых этими банками", - сказал он.

Прием карт "Мир" в Таиланде помогло бы сделать пребывание там россиян, особенно туристов, еще более комфортным, констатировал он.

"Мир" была создана в 2014-2015 годах после того, как международные системы Visa и Mastercard прекратили проводить операции по картам, выпущенным попавшими под санкции США российскими банками. В процессе также была решена задача обеспечения бесперебойности операций по картам международных платежных систем на территории России.

В 2019 году карты "Мир" начали принимать два турецких банка: Ишбанк и Зираатбанк. Помимо Турции, держатели карт "Мир" могут использовать их в Армении, Киргизии, Абхазии и Южной Осетии. Все расчеты осуществляются в национальных валютах. К работе с российскими картами также готовы сеть банкоматов ВТБ в Казахстане и Белоруссии. В марте 2019 года был подписан договор о сотрудничестве между системой "Мир" и национальной платежной системой Узбекистана UzCard, в рамках которого прием этих карт планируется обеспечить в республике до конца 2019 года.

В июне 2019 года абхазская платежная система "АПРА" начала обслуживать банковские карты российской платежной системы "Мир".

1 октября председатель Нацбанка Абхазии Беслан Барателиа рассказал корреспонденту Sputnik, что абхазской национальной платежной системы "АПРА" теперь могут использоваться за пределами республики.

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