Дикость и произвол: МИД России оценил ситуацию вокруг Sputnik Эстония

Министерство иностранных дел призвало международные структуры и правозащитные организации незамедлительно отреагировать на угрозы эстонских властей в адрес сотрудников Sputnik Эстония.

СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Серьезное беспокойство вызывает возмутительная ситуация вокруг российского информагентства "Sputnik" в Эстонии, сообщается на сайте МИД России.

"Официальный Таллин, по всей видимости, счел для себя делом принципа добиться ликвидации этого российского СМИ. Сотрудникам эстонского бюро Sputnik рассылаются письма из местного Департамента полиции и погранохраны, в которых работникам СМИ угрожают уголовным преследованием", — говорится в заявлении ведомства.

Более того, в МИД подчеркивается, что правосудие может коснуться и тех, кто, имея какую-либо информацию о связанных со Sputnik юридических или физических лицах, не донесет об этом в Бюро по отмыванию денег.

Таким образом, по мнению ведомства, власти Эстонии в своей травле российского информагентства перешли на такие тоталитарные методы, как грубое запугивание его работников и партнеров карательными мерами.

По оценкам российского МИД, подобная ситуация абсолютно неприемлема и полностью лежит за гранью фундаментальных демократических принципов и международных обязательств Эстонии по обеспечению беспрепятственной работы СМИ, свободы выражения мнений и равного доступа к информации.

Россия призвала представителя ОБСЕ по СМИ Арлема Дезира отреагировать на угрозы в адрес Sputnik Эстония, поскольку ситуация является "абсолютным нарушением" прав отечественных журналистов, заявил заместитель постпреда России при организации Максим Буякевич.

"Мы уже донесли наши озабоченности до офиса Дезира на этот счет. Держим ситуацию на контроле, будем отслеживать его реакцию", – сообщил Буякевич и заверил, что постпредство будет использовать согласованные в ОБСЕ политические механизмы для защиты интересов Sputnik Эстония.

18 декабря стало известно, что в Эстонии могут возбудить уголовные дела против сотрудников Sputnik Эстония, если до конца декабря они не откажутся от работы на информационное агентство "Россия сегодня".

Им поступили письма с прямыми угрозами из департамента полиции и пограничной охраны Эстонии, в качестве причины были названы санкции Евросоюза от 17 марта 2014 года, введенные против ряда физических и юридических лиц.

В пресс-службе "России сегодня" назвали сложившуюся ситуацию произволом и беспрецедентным нарушением свободы слова журналистов, а также заявили о том, что планируют обратиться в ООН, ОБСЕ, Совет Европы и ЮНЕСКО для защиты права журналистов на профессиональную деятельност

О сложном положении Sputnik Эстония

В Балтии Эстония — единственная страна, в которой есть полноценная редакция и офис Sputnik. В коллективе 35 человек, 33 из них — граждане Эстонии, работающие по трудовым договорам с МИА "Россия сегодня". Ежемесячные налоговые платежи агентства в эстонский бюджет составляют почти 30 тысяч евро.

По мнению Симоньян, только в Эстонии Sputnik сталкивается со следующими проблемами:

Вызовы сотрудников в Службу безопасности

Запрет местным банкам сотрудничать с агентством

Блокирование счетов

Расторжение в одностороннем порядке договора на аренду офиса

Власти балтийских стран неоднократно препятствовали работе российских СМИ, в том числе ресурсов МИА "Россия сегодня". Как отмечали в российском МИД, эти действия говорят о явных признаках скоординированной линии Вильнюса, Риги и Таллина и наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления об их приверженности принципам демократии и свободы слова.

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