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Путин: Москва стремится к соглашению с Украиной по газу

© Sputnik / Сергей Мамонтов
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Sputnik Абхазия
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До окончания газового контракта 2009 года остается меньше месяца, однако заявления сторон далеки от консенсуса.

СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин заверил, что Москва будет стремиться к заключению соглашения по газу с Украиной, передает РИА Новости.

"Мы будем стремиться к этому, но условия соглашения должны быть взаимоприемлемыми, без создания обеим сторонам рисков", - заявил российский лидер.

© Sputnik / Илья Питалев
Газовый тупик: Медведев объяснил тонкости украинского транзита
В пятницу в Петербурге первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов прошла встреча с лидером украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. К их разговору присоединился и глава российского государства.

Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было.

Сейчас Россия и Украина проводят переговоры в двустороннем формате.

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Теги:
Нафтогаз Украины, Газпром, газ, Украина, Россия, Владимир Путин


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