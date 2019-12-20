Путин: Москва стремится к соглашению с Украиной по газу

СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин заверил, что Москва будет стремиться к заключению соглашения по газу с Украиной, передает РИА Новости.
"Мы будем стремиться к этому, но условия соглашения должны быть взаимоприемлемыми, без создания обеим сторонам рисков", - заявил российский лидер.
Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было.
Сейчас Россия и Украина проводят переговоры в двустороннем формате.
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