Более 50 тысяч жителей ДНР получили гражданство России, заявил Пушилин

СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что более 50 тысяч жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики получили по упрощенной системе российские паспорта.

"На данный момент гражданство Российской Федерации получили более 51 тысячи жителей республики, и количество желающих с каждым днем только увеличивается", - сказал Пушилин.

Кроме того, глава самопровозглашенной республики заявил, что в ДНР ведется работа над созданием платежной системы, совместимой с российскими платежными инструментами.

"Нам необходимо создать благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций: создание свободной зоны с полным освобождением от налогов и таможенных пошлин, простых и прозрачных правил корпоративной отчетности и управления, абсолютную конфиденциальность данных о владельцах бизнеса, а также снизить административное давление на предприятия и снять существующие бюрократические барьеры", - сказал он.

Пушилин также отметил, что для этого необходима разработка, а в отдельных случаях модернизация нормативных правовых актов, регулирующих вопросы налогообложения и таможенного законодательства.

"Республика нуждается в создании альтернативной платежной системы, обладающей высокой степенью политической независимости и совместимости с российскими платежными инструментами. На данный момент разработка такого продукта практически завершена, его апробация – дело ближайшего времени", - резюмировал Пушилин.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.

Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись центры выдачи российских паспортов. Позднее действие указа было расширено на всех жителей Донецкой и Луганской областей.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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