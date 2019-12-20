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Скончался второй сотрудник ФСБ, раненный при стрельбе на Лубянке

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Накануне вечером в центре Москвы при стрельбе один сотрудник ФСБ погиб на месте. Еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести.

СУХУМ, 20 дек – Sputnik. Сотрудник правоохранительных органов, раненный при стрельбе на Лубянке в центре Москвы, умер в больнице, сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко, передает РИА Новости.

Кроме того, в ведомстве раскрыли личность стрелявшего — им оказался 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров.

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По информации ФСБ, неизвестный открыл стрельбу около дома 12 на улице Большая Лубянка в центре Москвы в четверг вечером. Преступник действовал один, он был нейтрализован, его личность установлена.

При стрельбе погиб один сотрудник ФСБ. По данным Минздрава, еще пять человек пострадали, им оказывается медицинская помощь. Среди пострадавших есть один гражданский.

Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов ведет центральный аппарат Следственного комитета России.

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Теги:
ФСБ РФ, Москва


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