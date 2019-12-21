Назван список самых успешных миллиардеров 2019 года по версии Forbes

При расчете рейтинга была проанализирована стоимость активов 2200 миллиардеров за период с 28 декабря 2018 года по 13 декабря 2019 года.

СУХУМ, 21 дек - Sputnik. Журнал Forbes опубликовал список самых успешных бизнесменов в уходящем году.

Первое место занял Бернар Арно, глава французской LVMH (Moet Hennessy - Louis Vuitton), владеющей торговыми марками Christian Dior, Louis Vuitton и Givenchy.

Арно занимает третью позицию в рейтинге самых богатых людей планеты, его состояние за последний год увеличилось на 40 миллиардов долларов.

Второе место в списке занял глава компании Facebook Марк Цукерберг, который стал богаче в этом году на 22 миллиарда долларов.

Третьим в рейтинге стал владелец бренда Zara Амансио Ортега с соответствующим показателем в 17,3 миллиарда долларов.

Forbes не обошел стороной и "неудачников", чье состояние за прошлый год уменьшилось. В этот список вошли индийский бизнесмен Азим Премжи (минус 14,1 миллиарда долларов), основатель компании Amazon Джефф Безос (минус 13,1 миллиарда долларов), а также председатель Essel Group Субхас Чандра (минус 3,4 миллиарда долларов).

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