Назван список самых успешных миллиардеров 2019 года по версии Forbes

СУХУМ, 21 дек - Sputnik. Журнал Forbes опубликовал список самых успешных бизнесменов в уходящем году.
Первое место занял Бернар Арно, глава французской LVMH (Moet Hennessy - Louis Vuitton), владеющей торговыми марками Christian Dior, Louis Vuitton и Givenchy.
Арно занимает третью позицию в рейтинге самых богатых людей планеты, его состояние за последний год увеличилось на 40 миллиардов долларов.
Второе место в списке занял глава компании Facebook Марк Цукерберг, который стал богаче в этом году на 22 миллиарда долларов.
Третьим в рейтинге стал владелец бренда Zara Амансио Ортега с соответствующим показателем в 17,3 миллиарда долларов.
Forbes не обошел стороной и "неудачников", чье состояние за прошлый год уменьшилось. В этот список вошли индийский бизнесмен Азим Премжи (минус 14,1 миллиарда долларов), основатель компании Amazon Джефф Безос (минус 13,1 миллиарда долларов), а также председатель Essel Group Субхас Чандра (минус 3,4 миллиарда долларов).
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