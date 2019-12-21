18:37 21 Декабря 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.41
  • EUR69.38
Поиск

Назван список самых успешных миллиардеров 2019 года по версии Forbes

© CC0
В мире
Получить короткую ссылку
416 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/102861/98/1028619834.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20191221/1029070708/Nazvan-spisok-samykh-uspeshnykh-milliarderov-2019-goda-po-versii-Forbes.html

При расчете рейтинга была проанализирована стоимость активов 2200 миллиардеров за период с 28 декабря 2018 года по 13 декабря 2019 года.

СУХУМ, 21 дек - Sputnik. Журнал Forbes опубликовал список самых успешных бизнесменов в уходящем году.

Первое место занял Бернар Арно, глава французской LVMH (Moet Hennessy - Louis Vuitton), владеющей торговыми марками Christian Dior, Louis Vuitton и Givenchy.

Арно занимает третью позицию в рейтинге самых богатых людей планеты, его состояние за последний год увеличилось на 40 миллиардов долларов.

© CC0
Forbes назвал 200 богатейших бизнесменов России

Второе место в списке занял глава компании Facebook Марк Цукерберг, который стал богаче в этом году на 22 миллиарда долларов.

Третьим в рейтинге стал владелец бренда Zara Амансио Ортега с соответствующим показателем в 17,3 миллиарда долларов.

Forbes не обошел стороной и "неудачников", чье состояние за прошлый год уменьшилось. В этот список вошли индийский бизнесмен Азим Премжи (минус 14,1 миллиарда долларов), основатель компании Amazon Джефф Безос (минус 13,1 миллиарда долларов), а также председатель Essel Group Субхас Чандра (минус 3,4 миллиарда долларов).

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Горсть земли на память: акция "Дорога памяти" в Сухуме
"Карнавальный" переполох: столкновение двух огромных круизных лайнеров
Вашингтония из Италии: интересные факты о новых пальмах в Сухуме
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться