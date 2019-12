YouTube назвал самые популярные клипы десятилетия

Самым популярным клипом стал видеоролик на песню Despacito исполнителей Luis Fonsi ft. Daddy Yanke. С момента выхода в январе 2017 года он набрал 6,5 миллиардов просмотров, сообщает Forbes.

На втором месте Эд Ширан с роликом на песню Shape Of You с 4,5 миллиардами просмотров.

Эд Ширан занял также десятую строку рейтинга с клипом на композицию Thinking Out Loud, который посмотрели более 2,8 миллиардов раз.

На третьей позиции с 4,3 миллиардами просмотров - дуэт Уиза Халифы и Чарли Пута с клипом на песню See You Again.

В рейтинг также вошли:

4.Марк Ронсон и Бруно Марс с песней Uptown Funk, 3,7 миллиардов просмотров;

5. Клип Gangnam Style южнокорейского исполнителя PSY.

6. Джастин Бибер с песней "Sorry" 3,2 миллиарда;

7. Maroon 5 - "Sugar" - 3 миилиарда просмотров;

8. Katy Perry - "Roar" - 2,9 миллиардов;

9. OneRepublic - "Counting Stars" - 2,8 миллиардов просмотров.

