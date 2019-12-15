Журнал Time составил рейтинг лучших гаджетов уходящего десятилетия

За прошедшее десятилетия были выпущены тысячи продуктов, и хотя одни определенно "круче" других, их влияние на грядущее десятилетие, отнюдь не идентично.

CУХУМ, 15 дек – Sputnik. Журнал Time назвал самые лучшие гаджеты уходящего десятилетия. Рейтинг опубликован на сайте издания.

"От смартфонов и беспилотников до консолей и автомобилей последнее, десятилетие имеет более чем достаточное количество устройств, меняющих жизнь людей", - отмечает автор материала.

Возглавил рейтинг планшет Apple iPad, который, как считает автор материала, задал тон развитию портативных устройств на этот период.

© Sputnik / Лариса Саенко Apple iPad

Второе место досталось автомобилю Tesla Model S, который изменио траекторию развития автомобильной промышленности.

© Фото : Tesla Tesla Model S

Третья строчка рейтинга осталась за мини-компьютером Raspberry Pi. Затем идут цифровой медиаплеер Google Chromcast и дрон DJI Phantom.

В список также вошли умная колонка Amazon Echo, Apple Watch, Apple AirPods, а также портативная приставка Nintendo Switch. Завершает список адаптивный игровой контроллер для игровой приставки Xbox.

© REUTERS / Stephen Lam Презентация Apple

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