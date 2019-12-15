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Журнал Time составил рейтинг лучших гаджетов уходящего десятилетия

© Sputnik / Виталий Белоусов
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20191215/1029024871/Zhurnal-Time-sostavil-reyting-luchshikh-gadzhetov-ukhodyaschego-desyatiletiya.html

За прошедшее десятилетия были выпущены тысячи продуктов, и хотя одни определенно "круче" других, их влияние на грядущее десятилетие, отнюдь не идентично.

CУХУМ, 15 дек – Sputnik. Журнал Time назвал самые лучшие гаджеты уходящего десятилетия. Рейтинг опубликован на сайте издания.

"От смартфонов и беспилотников до консолей и автомобилей последнее, десятилетие имеет более чем достаточное количество устройств, меняющих жизнь людей", - отмечает автор материала.

Возглавил рейтинг планшет Apple iPad, который, как считает автор материала, задал тон развитию портативных устройств на этот период.

Apple iPad
© Sputnik / Лариса Саенко
Apple iPad

Второе место досталось автомобилю Tesla Model S, который изменио траекторию развития автомобильной промышленности.

Tesla Model S
© Фото : Tesla
Tesla Model S

Третья строчка рейтинга осталась за мини-компьютером Raspberry Pi. Затем идут цифровой медиаплеер Google Chromcast и дрон DJI Phantom.

В список также вошли умная колонка Amazon Echo, Apple Watch, Apple AirPods, а также портативная приставка Nintendo Switch. Завершает список адаптивный игровой контроллер для игровой приставки Xbox.

Презентация Apple
© REUTERS / Stephen Lam
Презентация Apple

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Теги:
Time (журнал), гаджеты


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