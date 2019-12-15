Журнал Time составил рейтинг лучших гаджетов уходящего десятилетия

CУХУМ, 15 дек – Sputnik. Журнал Time назвал самые лучшие гаджеты уходящего десятилетия. Рейтинг опубликован на сайте издания.
"От смартфонов и беспилотников до консолей и автомобилей последнее, десятилетие имеет более чем достаточное количество устройств, меняющих жизнь людей", - отмечает автор материала.
Возглавил рейтинг планшет Apple iPad, который, как считает автор материала, задал тон развитию портативных устройств на этот период.
Второе место досталось автомобилю Tesla Model S, который изменио траекторию развития автомобильной промышленности.
Третья строчка рейтинга осталась за мини-компьютером Raspberry Pi. Затем идут цифровой медиаплеер Google Chromcast и дрон DJI Phantom.
В список также вошли умная колонка Amazon Echo, Apple Watch, Apple AirPods, а также портативная приставка Nintendo Switch. Завершает список адаптивный игровой контроллер для игровой приставки Xbox.
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