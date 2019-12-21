"Шрам Вифлеема": Бэнкси показал новую работу

СУХУМ, 21 дек - Sputnik. Провокационный английский художник Бэнкси опубликовал в своем Instagram новую работу.
Композиция представляет собой сцену рождественского вертепа с Девой Марией, младенцем Иисусом и святым Иосифом. Правда, вместо Вифлеемской звезды - след от снаряда.
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Бэнкси (Banksy) – английский художник-загадка, провокатор и шутник, изменивший массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные и остроумные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров. Работы Бэнкси не раз уходили с молотка за шестизначные суммы.Его ироничная картина с изображением дебатов палаты общин Великобритании, которых вместо депутатов принимают участие "серьезно выглядящие шимпанзе" ушла с молотка в октябре этого года за рекордные 12 миллионов долларов.
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