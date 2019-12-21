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Граффити крысы в маске британского уличного художника Бэнкси в Париже

"Шрам Вифлеема": Бэнкси показал новую работу

© AFP 2019 / Pompidou Centre
В мире
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Sputnik Абхазия
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Известный и таинственный художник Бэнкси продолжает удерживать внимание зрителей. В октябре 2019 года он анонсировал открытие собственного магазина "Валовый внутренний продукт" и запуск собственного одноименного бренда.

СУХУМ, 21 дек - Sputnik. Провокационный английский художник Бэнкси опубликовал в своем Instagram новую работу.

Композиция представляет собой сцену рождественского вертепа с Девой Марией, младенцем Иисусом и святым Иосифом. Правда, вместо Вифлеемской звезды - след от снаряда.

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Публикация от Banksy (@banksy)

Бэнкси (Banksy) – английский художник-загадка, провокатор и шутник, изменивший массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные и остроумные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров. Работы Бэнкси не раз уходили с молотка за шестизначные суммы.Его ироничная картина с изображением дебатов палаты общин Великобритании, которых вместо депутатов принимают участие "серьезно выглядящие шимпанзе" ушла с молотка в октябре этого года за рекордные 12 миллионов долларов.

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