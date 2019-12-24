Москва и Анкара будут содействовать урегулированию в Ливии

СУХУМ, 24 дек - Sputnik. Российско-турецкие экспертные консультации по Ливии прошли в МИД России, стороны договорились способствовать урегулированию кризиса в стране, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Российскую межведомственную делегацию возглавил специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов, турецкую - заместитель министра иностранных дел Турецкой Республики Седат Онал.

"По итогам заинтересованного обмена мнениями была достигнута договоренность о продолжении контактов по ливийской проблематике, включая оказание возможного содействия скорейшему урегулированию кризиса в этой стране", - сообщил МИД России.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля не прекращает попыток захватить Триполи.

Парламент Турции ратифицировал в субботу заключенный с правительством в Триполи меморандум о военном сотрудничестве. Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявлял о возможности отправки турецких военных в Ливию, если ее власти обратятся к Турции с такой просьбой.

Ранее сотрудничающий с восточноливийскими властями маршал Хафтар, пользующийся поддержкой Египта и ОАЭ, объявил о начале решающего сражения и продвижения в центр Триполи. Ливийские СМИ сообщают о столкновениях между силами Хафтара и ПНС на ряде направлений на подступах к ливийской столице.

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