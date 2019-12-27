Дискотека и салют: власти Сочи рассказали о планах на новогоднюю ночь

На Новый год в Сочи можно будет увидеть ледовое шоу, услышать DJ Sneg, певца Митю Фомина и группу "Моральный кодекс".

СУХУМ, 26 дек -Sputnik. Власти Сочи сообщили о том, что 31 декабря с 23:00 на площади Флага пройдет театрализованное, световое и ледовое шоу, а затем - дискотека с DJ Sneg.

"Специальным гостем праздника станет певец Митя Фомин. В полночь в небо над городом будет запущен праздничный салют", - говорится в сообщении на сайте городской администрации.

Власти города-курорта отметили, что новогодние представления уже проходят во всех районах Сочи.

В Адлере ежедневно в 11:00 на площади у районной администрации проводится утренник "Новогоднее путешествие по сказочному царству".

28 и 29 декабря в 12:00 на площади рядом с дельфинарием в парке "Ривьера" гостей ждет шоу "Снегурочка приглашает", а в 16:00 в эти дни у фонтана парка проведут танцевальные вечера.

Горнолыжные курорты также организуют в новогоднюю ночь бесплатную программу. 31 декабря на сцене на площади Роза выступят музыканты из рок-группы "Моральный кодекс". А на курорте "Красная Поляна" для празднования Нового года будет оборудована сцена в парке "Времена года", здесь выступят музыканты из кавер-группы "Дикие" и группы Snow girls.

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