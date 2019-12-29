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Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области

Киев и Луганск завершили обмен пленными в Донбассе

© Sputnik / Валерий Мельников
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Sputnik Абхазия
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Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце 2017 года. Тогда стороны договорись продолжить процесс.

СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Киев в рамках обмена пленными в Донбассе передал Луганской народной республике 63 человека, Луганск отдал 25, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что девять человек отказались от участия в обмене и решили остаться на подконтрольной Киеву территории. 

Офис президента Украины Владимира Зеленского также сообщил об освобождении первых участников обмена пленными в Донбассе, который проходил возле КПП "Майорское".

© Sputnik / Алексей Никольский
Разведение сил в Донбассе и обмен пленными: итоги встречи "нормандской четверки" в Париже

"Первые 25 освобожденных украинцев скоро будут дома", - говорится в сообщении офиса в Facebook.

Ранее омбудсмен Украины Людмила Денисова сообщила, что самопровозглашенные ДНР и ЛНР, по предварительным данным, передадут Киеву 80 человек.

Ранее лидеры стран "нормандской четверки" (Германия, РФ, Украина и Франция) по итогам встречи, прошедшей в 9 декабря в Париже, приняли коммюнике. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры "нормандской четверки" также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".

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