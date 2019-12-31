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Мероприятия в рамках деловой программы ПМЭФ 2017

Свобода слова "на словах": редакция Sputnik Эстония приостанавливает работу

© Sputnik / Владимир Астапкович
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Среди стран Прибалтики только в Эстонии у Sputnik есть офис и полноценная редакция. Деятельность издания не противоречит законодательству страны. Редакция официально зарегистрирована и ежемесячно платит налоги в бюджет.

СУХУМ, 31 дек – Sputnik. Сотрудники агентства Sputnik Эстония с 1 января 2020 года официально прекращают трудовые отношения с редакцией МИА "Россия сегодня" из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей страны, сообщает РИА Новости.

В пресс-релизе отмечается, что решение — вынужденное и принималось под беспрецедентным давлением и угрозой свободе журналистов.

Как подчеркнули в агентстве, несмотря на кажущуюся абсурдность угроз эстонских властей, опыт показывает, что уголовное преследование журналистов в Европе — реальность.

"Рисковать свободой людей мы не считаем возможным. Действия эстонского режима в отношении граждан своей страны считаем открытой травлей, правовым беспределом, проявлением тоталитаризма и грубейшим нарушением принципов свободы слова, не имеющим прецедентов в ЕС. Единственная "вина" журналистов – это работа в российском СМИ", – указано в сообщении.

В заявлении назвали действия Таллина в отношении граждан своей страны "травлей, правовым беспределом, проявлением тоталитаризма и грубейшим нарушением принципов свободы слова".

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Захарова: действия против сотрудников Sputnik Эстония - это травля

Агентство уточнило, что будет принимать все необходимые шаги для того, чтобы журналисты могли работать, не опасаясь уголовного преследования со стороны эстонских силовых структур.

В МИА "Россия сегодня" обратились к ряду международных правозащитных организаций с просьбой выразить свою позицию по действиям эстонских властей.

Ранее департамент полиции и погранохраны Эстонии пригрозил сотрудникам Sputnik Эстония уголовными делами, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией, на основании того, что в 2014 году ЕС ввел санкции против ряда юридических и физических лиц в России. 

Свои действия Таллин обосновал санкциями, введенными Евросоюзом против некоторых физических и юридических лиц, в том числе генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.

© Sputnik / Алексей Дружинин
Путин о Sputnik Эстония: нужно добиваться права работать в странах, которые боятся правды

Главный редактор агентства Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд с призывом не допустить ареста журналистов.

Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что стремление Таллина распространить действие персональных санкций на весь коллектив Sputnik Эстония создает проблему в сфере свободы СМИ.

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Теги:
Владимир Путин, санкции, Эстония


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