Ситуация на контроле: россиян предупредили о неизвестном вирусе пневмонии в Китае

Пневмония неизвестного происхождения была выявлена в городе Ухань в китайской провинции Хубэй. Власти призвали медицинские учреждения вести статистику и отслеживать ситуацию с больными.

СУХУМ, 31 дек – Sputnik. Роспотребнадзор призывает россиян, которые планируют поездку в Китай, принять к сведению информацию о случаях заболевания пневмонией неясной этиологии в стране. Добавляется, что официальные комментарии Всемирной организации здравоохранения по данной ситуации отсутствуют, сообщается на сайте ведомства.

В сообщении городского комитета по здравоохранению говорится, что медики устанавливают, к какому виду относится заболевание, а больных лечат изолированно, сообщает РИА Новости.

В декабре в Ухане было зафиксировано 27 случаев вирусной пневмонии, состояние семи человек оценивается как крайне тяжелое, два пациента пошли на поправку. В город прибыли специалисты Государственного комитета по вопросам здравоохранения.

Проверка показала, что вспышка заболевания произошла на рынке морепродуктов. В настоящее время специалисты выясняют, какой это тип пневмонии, проводится изолированное лечение заболевших и дезинфекция местности. Тем временем в интернете распространились слухи о том, что это может быть SARS.

"Представители больниц города сообщили, что в настоящее время причина заболевания пока неизвестна, нельзя утверждать, что это SARS, вероятность других тяжелых форм пневмонии выше. Кроме того, даже если это вирус SARS, уже есть завершенная система контроля и профилактики заболевания, жителям города не нужно паниковать", - говорится в опубликованном сообщении.

Ранее в Китае несколько раз имели место вспышки атипичной пневмонии. По информации Всемирной организации здравоохранения, в материковом Китае за время эпидемии в 2002-2003 годах от заболевания умерли порядка 350 человек, а общее число заболевших превысило пять тысяч.

Всего было зарегистрировано почти восемь с половиной тысяч случаев заболевания в 30 странах мира, свыше 900 человек скончались.

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