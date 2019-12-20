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Шприц и ампула в руках медика

Защита от вируса: в США одобрили использование вакцины от Эболы

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Болезнь, которую вызывает вирус Эбола, представляет собой острую вирусную инфекцию, поражающую людей, а также некоторые виды животных. Характеризуется высокой смертностью и тяжелым течением.

СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило использование в стране первой вакцины против смертельно опасного вируса лихорадки Эбола, сообщает РИА Новости.

"Сегодня FDA объявило о разрешении на использование Ervebo, первой одобренной ведомством вакцины для предотвращения заболевания, вызванного вирусом Эбола, среди лиц от 18 лет и старше", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ведомства.

Медицина
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При этом в управлении отмечают, что случаи заболевания Эболой в США "крайне редки".

Зафиксированные случаи, по заявлениям организации, стали результатом заражения, полученного в других странах лицами, которые впоследствии прибывали в Штаты, или медработниками, которые заболевали после контакта с зараженными пациентами.

Эпидемия Эбола прокатилась по Западной Африке около пяти лет назад, в основном затронув Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.

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Теги:
вакцинация, вирус Эбола, США


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