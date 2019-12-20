Защита от вируса: в США одобрили использование вакцины от Эболы

СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило использование в стране первой вакцины против смертельно опасного вируса лихорадки Эбола, сообщает РИА Новости.
"Сегодня FDA объявило о разрешении на использование Ervebo, первой одобренной ведомством вакцины для предотвращения заболевания, вызванного вирусом Эбола, среди лиц от 18 лет и старше", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ведомства.
Зафиксированные случаи, по заявлениям организации, стали результатом заражения, полученного в других странах лицами, которые впоследствии прибывали в Штаты, или медработниками, которые заболевали после контакта с зараженными пациентами.
Эпидемия Эбола прокатилась по Западной Африке около пяти лет назад, в основном затронув Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.
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