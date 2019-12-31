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Смерч

Экстренное предупреждение из-за смерчей объявлено в Сочи

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В ближайшие шесть часов на участке Магри - Веселое города-курорта Сочи имеется опасность формирования смерчей над морем.

СУХУМ, 31 дек – Sputnik. Формирование смерчей над морем прогнозируют в Сочи до конца сегодняшнего дня, сообщается на сайте администрация курортного города.

"Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества, воздержаться от отдыха вблизи водоемов", - говорится в сообщении.

Кроме того, рекомендуется не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями.

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Теги:
смерч, Сочи


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