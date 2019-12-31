Экстренное предупреждение из-за смерчей объявлено в Сочи

СУХУМ, 31 дек – Sputnik. Формирование смерчей над морем прогнозируют в Сочи до конца сегодняшнего дня, сообщается на сайте администрация курортного города.
"Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества, воздержаться от отдыха вблизи водоемов", - говорится в сообщении.
Кроме того, рекомендуется не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями.
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