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Более 55 тысяч жителей ЛНР получили российские паспорта, заявил Пасечник

© Sputnik / Сергей Аверин
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Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщил, что более 50 тысяч жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики получили по упрощенной системе российские паспорта.

СУХУМ, 1 янв - Sputnik. Глава ЛНР Леонида Пасечника в Новогоднем поздравлении, заявил, что более 55 тысячи жителей самопровозглашенной Луганской народной республики получили российское гражданство по упрощенной схеме в 2019 году, передает РИА Новости.

"Более 55 тысяч граждан ЛНР уже имеют российское гражданство", - говорится в заявлении главы ЛНР.

Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
© Sputnik / Валерий Мельников
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Глава ЛНР отметил упрощение процедуры получения паспортов России для жителей Донбасса, повышение зарплат и пенсий в республике, продолжение курса на сближение с Российской Федерацией, "победы на полях переговоров в Минске", как одни из главных событий для республики в 2019 году.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Первые паспорта РФ по упрощенной схеме жители ЛНР и ДНР получили 14 июня.

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Теги:
гражданство, Донбасс, ЛНР


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