Более 55 тысяч жителей ЛНР получили российские паспорта, заявил Пасечник

Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщил, что более 50 тысяч жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики получили по упрощенной системе российские паспорта.

СУХУМ, 1 янв - Sputnik. Глава ЛНР Леонида Пасечника в Новогоднем поздравлении, заявил, что более 55 тысячи жителей самопровозглашенной Луганской народной республики получили российское гражданство по упрощенной схеме в 2019 году, передает РИА Новости.

"Более 55 тысяч граждан ЛНР уже имеют российское гражданство", - говорится в заявлении главы ЛНР.

Глава ЛНР отметил упрощение процедуры получения паспортов России для жителей Донбасса, повышение зарплат и пенсий в республике, продолжение курса на сближение с Российской Федерацией, "победы на полях переговоров в Минске", как одни из главных событий для республики в 2019 году.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Первые паспорта РФ по упрощенной схеме жители ЛНР и ДНР получили 14 июня.

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