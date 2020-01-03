Названа самая пунктуальная авиакомпания мира в 2019 году

Обзор оперативных показателей Cirium определяет лучшие в мире авиакомпании и аэропорты 2019 года по пунктуальности выполнения полетов.

СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Авиакомпания "Аэрофлот" признана самым пунктуальным авиаперевозчиком в мире в 2019 году по версии аналитической компании Cirium, сообщает Daily Mail.

Cirium проанализировала 290 тысяч рейсов, осуществленных российским авиаперевозчиком. Из них 86,7 процентов были выполнены вовремя.

"Для подготовки обзора наиболее пунктуальных авиалиний и аэропортов мы осуществляем анализ данных на высшем уровне, и очень рады объявить, что "Аэрофлот" стал лидером по пунктуальности среди ведущих мировых авиаперевозчиков", – заявил генеральный директор Cirium Джереми Боуэн.

По его словам, по сравнению с прошлым годом "Аэрофлот" "стал более эффективно контролировать все окружающие факторы, что помогло ему повысить свою оперативность".

На втором месте 11-го ежегодного рейтинга – японская авиакомпания ANA, пунктуальность которой составляет 86,26 процента, на третьем – американская Delta Air Lines (85,69 процента).

Боуэн отметил, что "для России счастливым сделал год и московский аэропорт Шереметьево", который занял первое место в мире по своевременности вылетов. За отчетный период 95,01 процентов рейсов были отправлены из аэропорта вовремя, а среднее время задержки составило всего 15 минут.

Для сравнения, у китайских аэропортов, которые занимают вторую и третью строчки рейтинга – Гуанчжоу Байюнь и Пудун – задержка составила 58 и 55 минут, соответственно, а показатели пунктуальности отправки рейсов – 92,5 процентов и 91 процент соответственно.

Ранее портал AirlineRatings.com составил рейтинг самых безопасных авиакомпаний в мире. Первое место списка заняла австрийская Qantas. По данным портала, она лидирует по показателям, связанным с работой членов экипажей, использованием системы автоматической посадки с помощью навигационных спутниковых систем (Global Navigation Satellite Systems, GNSS) и точностью управления в горных районах. Также она использует системы мониторинга двигателей в режиме реального времени, чтобы выявлять неполадки до того, как они приводят к серьезным проблемам самолета.

Второе место досталось новозеландской Air New Zealand, третье – тайваньской EVA Air. В списке двадцати лучших авиакомпаний также оказались Qatar Airways, Singapore Airlines, Emirates, Alaska Airlines, Cathay Pacific Airways, Virgin Australia, Hawaiian Airlines, Virgin Atlantic Airlines, TAP Portugal, SAS, Royal Jordanian, Swiss, Finnair, Lufthansa, Aer Lingus, и KLM.

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