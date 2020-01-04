Полет фантазии: журнал Military Watch рассказал о будущем боевых самолетов России

Эксперты в области боевой техники предположил, как могли бы модернизировать имеющееся в России бомбардировщики и истребители

СУХУМ, 4 янв – Sputnik. Американский журнал Military Watch сделал прогноз о том, какими будут российские боевые самолеты будущего.

Возглавляет список перспективный бомбардировщик ПАК ДА. По мнению автора статьи, ПАК ДА станет ответом России на американский B-21 Raider и китайский H-20. Самолдет сможет использовать широкий спектр боеприпасов, в том числе гиперзвуковые баллистические ракеты.

Еще одна машина, представленная в статье - истребитель МиГ-41. Как предполагает Military Watch, этот самолет будет сочетать в себе преимущества перехватчиков МиГ-25 и МиГ-31 и технологии нового поколения. Таким образом, МиГ-41 сможет угрожать вражеским спутниками, полагает автор.

© Foto / Министерство обороны РФ МиГ-31 ВКС провел учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты "Кинжал"

Далее в списке представлены вероятные модели, возможные характеристики которых основаны на представлениях Military Watch о модернизации уже существующих боевых самолетов.

Так, автор рассуждает о создании усовершенствованной версии истребителя МиГ-29. По его мнению, в такую боевую машину будут интегрированы многие технологии более совершенного МиГ-35: двигатели, комплект датчиков и способность применять боеприпасы следующего поколения.

С помощью технологий нового поколения, вероятно, будет совершенствоваться и новейший Су-57, пишет Military Watch. Модернизация российского стелс-истребителя, как предполагает автор, позволит отнести его к шестому поколению боевых самолетов, оснащенных лазерным оружием и искусственным интеллектом.

Замыкает список возможный преемник советского сверхзвукового истребителя вертикального взлета и посадки Як-141. Россия, как указывает издание, унаследовала от Советского Союза технологическую базу по разработке таких машин. Преемник Як-141, по мнению автора, может включать в себя ряд новшеств, таких как радар с активной фазированной антенной решеткой и возможность применения новых боеприпасов.

© Sputnik / Владимир Астапкович Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57

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