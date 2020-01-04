Доступные флагманы: Samsung представила два новых смартфона

Компания Samsung представила два новых смартфона Galaxy S10 Lite и Note10 Lite, которые россияне смогут купить уже в середине января.

СУХУМ, 4 янв — Sputnik. Компания Samsung показала два новых флагманских смартфона — Galaxy S10 Lite и Note10 Lite, передает РИА Новости.

Galaxy S10 Lite получил тройную основную камеру с ультраширокоугольным, стандартным и макрообъективами. Стандартная камера получит разрешение 48 мегапикселей, "ширик" — 12 мегапикселей, а камера с макрообъективом — пять мегапикселей. В верхней части дисплея установлена фронтальная камера на 32 мегапикселя. Оптика оснащена системой оптической стабилизации изображения Super Steady OIS.

Смартфон работает на базе чипсета Snapdragon 855, имеет шесть или восемь гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт встроенной.

© Foto / Samsung Samsung Galaxy S10 Lite

Galaxy Note10 Lite поддерживает работу с электронным пером S Pen, позволяющим делать заметки и удаленно управлять некоторыми функциями смартфона. Оперативная и встроенная память у модели такие же, как у S10 Lite, но используется процессор Exynos 9810, разработанный Samsung.

На Galaxy Note10 Lite установлена тройная основная камера со стандартным, широкоугольным и телезум-объективами. Их разрешение составляет 12 мегапикселей. Для фронтальной камеры показатель составляет 32 мегапикселя.

© Foto / Samsung Samsung Galaxy Note 10 Lite

Оба смартфона оснащены 6,7-дюймовыми экранами с разрешением FullHD+.

В России стоимость Galaxy S10 Lite составит 44 990 рублей, Note10 Lite — 33 990 рублей. В продажу оба гаджета поступят в середине января.

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