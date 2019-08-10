Ставки повышены: Apple заплатит миллион долларов за взлом iPhone

Компания Apple увеличила вознаграждение с двухсот тысяч до миллиона долларов за поиск уязвимостей в iPhone.

СУХУМ, 10 авг – Sputnik. Компания Apple предложила хакерам один миллион долларов за обнаружение уязвимостей в iPhone, сообщает Forbes.

Вознаграждение перейдет тому, кто сможет получить удаленный доступ к ядру iPhone без каких-либо действий со стороны владельца смартфона. В компании отметили, что предложение актуально для всех специалистов.

Ранее Apple предлагала вознаграждение только приглашенным специалистам, которые искали уязвимости в ее телефонах и резервных облачных копиях. Самый большой гонорар от компании за такую работу составил 200 тысяч долларов.

Награду 500 тысяч долларов предложат тем, кто сможет произвести "сетевую атаку, не требующую взаимодействия с пользователем". Apple также предусмотрела бонус для хакеров, которые смогут найти слабые места в новом программном обеспечении перед его выходом.

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