Ставки повышены: Apple заплатит миллион долларов за взлом iPhone

СУХУМ, 10 авг – Sputnik. Компания Apple предложила хакерам один миллион долларов за обнаружение уязвимостей в iPhone, сообщает Forbes.
Вознаграждение перейдет тому, кто сможет получить удаленный доступ к ядру iPhone без каких-либо действий со стороны владельца смартфона. В компании отметили, что предложение актуально для всех специалистов.
Ранее Apple предлагала вознаграждение только приглашенным специалистам, которые искали уязвимости в ее телефонах и резервных облачных копиях. Самый большой гонорар от компании за такую работу составил 200 тысяч долларов.
Награду 500 тысяч долларов предложат тем, кто сможет произвести "сетевую атаку, не требующую взаимодействия с пользователем". Apple также предусмотрела бонус для хакеров, которые смогут найти слабые места в новом программном обеспечении перед его выходом.
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