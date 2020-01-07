Иран заявил о подготовке 13 сценариев мести США за убийство Сулеймани

СУХУМ, 7 янв - Sputnik. Секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у Тегерана есть 13 сценариев мести США за убийство генерала Касема Сулеймани, сообщает агентство Fars.

По словам Шамхани, даже "самый маленький" из подготовленных сценариев "станет ночным кошмаром для Америки".

Ранее 7 января парламент Ирана одобрил закон, признающий Пентагон и армию США террористическими организациями и одобряющий выделение элитному подразделению армии Ирана, силам спецназначения "Кудс", 200 миллионов евро из Фонда национального развития.

В ночь с четверга на пятницу Пентагон провел операцию в районе международного аэропорта Багдада, в ходе которой погибли командующий силами специального назначения "Кудс" генерал Касем Сулеймани, а также заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. Как отметили в Вашингтоне, убитые якобы были причастны к организации нападений на дипмиссию в Багдаде.

МИД Ирака назвал американскую операцию нарушением суверенитета страны, власти страны начали готовить механизм вывода иностранных войск.

В свою очередь, в Тегеране пообещали нанести удар по американским военным объектам. В частности, советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи Хосейн Дехган накануне заявил, что "именно Америка начала войну" и пообещал подготовить "достойный ответ" на убийство Сулеймани. Так политик отреагировал на слова Трампа, который ранее пригрозил нанести удар по 52 объектам в Иране. Такое количество связано с 52 американскими заложниками, захваченными Ираном в 1979 году.

Решение Вашингтона вызвало обеспокоенность ряда политиков и экспертов, указавших, что международное право запрещает наносить удары по объектам культурного наследия. В ответ госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон будет "действовать по закону".

В понедельник 6 января в Тегеране прошла церемония прощания с генералом Сулеймани, отмечается, что траурное шествие собрало более миллиона человек. Как сообщает агентство Associated Press со ссылкой на государственное телевидение Ирана, в родном городе Сулеймани Кермане во время похорон в давке погибли 35 человек, около 190 пострадали.

Читайте также: