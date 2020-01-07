Назван самый "привлекательный паспорт" в мире

Компания Henley & Partners опубликовала новый индекс паспортов с анализом визовых правил 200 государств и ранжированием их по количеству стран безвизового въезда.

СУХУМ, 7 янв – Sputnik. Швейцарская компания Henley&Partners опубликовала на своем сайте обновленный рейтинг привлекательности паспортов, лидером которого стал документ, удостоверяющий личность гражданина Японии.

Так, в частности, возглавивший перечень японский паспорт предоставляет своим обладателям въехать на территорию 191 государства. Следом за ним идут Сингапур, чьи граждане могут посещать 190 стран, и Германия и Республика Корея (обе — по 189). России в рейтинге досталось 51-место. Наличие российского гражданства предоставляет возможность въехать в 118 стран без предварительного оформления визы.

Отмечается, что за 2019 год Россия заключила новые безвизовые соглашения с Мьянмой, Саудовской Аравией, Сьерра-Леоне и Суринамом. Однако потеряла возможность безвизового посещения Албании, Бенина, Омана, Джибути и Сирии.

Украина сместилась на 43-е место. Граждане этой страны могут свободно перемещаться по 128 странам. Грузия заняла 53-е место, а Белоруссия 68-е. Замкнул рейтинг Афганистан. Жителям этого государства открыт свободный доступ лишь в 26 стран.

Стоит заметить, что в основе рейтинга компании Henley&Partners лежит индекс свободы передвижения, указывающий на то, сколько других государств гражданин выбранной страны имеет право посетить без визы или в упрощенном порядке ее получения.

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