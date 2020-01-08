"Ситуация под контролем": Трамп выступил с обращением к нации

Президент США Дональд Трамп сделал заявление после ракетной атаки Ирана на военные базы американцев в Ираке, не скрывая оптимизма и уверенности в своей оценке происходящего.

СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Американский лидер выступил с обращением к нации после ракетного удара Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по двум американским базам в Ираке, сообщает РИА Новости.

Глава Белого дома решил ввести против Тегерана дополнительные экономические санкции, подчеркнув, что в результате атак никто не пострадал и что ущерб, нанесенный базам, был минимален.

"Иран, похоже, решил отступить, и это хорошо для всего мира", - сказал президент США.

Кроме того, Трамп заявил, что Тегеран не будет иметь ядерное оружие, пока он находится у власти.

Ранее 8 января КСИР атаковал две американские авиабазы в Ираке и объявил о начале операции "Мученик Сулеймани" против военных, причастных к гибели в Багдаде командующего спецподразделением "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани. Всего по объектам США были выпущены десятки ракет класса "земля — земля".

В результате атаки оказалось повреждено несколько истребителей, дислоцированных на авиабазе Эйн-аль-Асад. По другой информации, несколько самолетов уничтожено.

Читайте также: