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Ученые назвали причину резкого потепления климата в России

© Sputnik / Евгения Новоженина
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Sputnik Абхазия
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Прошедший 2019 год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в России и вторым по этому показателю в мире.

СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Потепление климата в России происходит в два с половиной раза быстрее, чем в среднем на планете. Почему этот процесс в самой большой по площади стране мира идет ускоренными темпами, рассказали сотрудники отдела динамической метеорологии и климатологии Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова в интервью "Российской газете"

Как объяснил сотрудник лаборатории Андрей Киселев, в мире меняется режим осадков, происходят перемены в циркуляции воздуха в атмосфере и вод в океане. Все эти факторы приводят к изменению погоды.

"Мы живем в единственном поясе, в котором площадь суши значительно превосходит площадь водной поверхности. Океан - огромный аккумулятор тепла, поэтому в известной степени он может нивелировать влияние изменяющихся условий. У суши теплоемкость совершенно другая, да к тому же сказывается рельеф", - рассказал Киселев.

По его словам, в обозримом будущем в России возможны более резкие смены теплой и холодной погоды. Однако точно спрогнозировать климатические изменения на ближайший год практически невозможно, констатировал ученый.

Ранее исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд в эфире радио Sputnik заявил, что прошедший 2019 год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в стране и вторым по этому показателю в мире. 

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Теги:
климат, Россия


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