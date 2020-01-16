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Климатические катаклизмы ждут Россию, заявили в Росгидромете

© Sputnik / Илья Питалев
В мире
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Sputnik Абхазия
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Прошедший 2019 год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в России и вторым по этому показателю в мире.

СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Росгидромета Владимир Катцов заявил, что территория России во второй половине века из-за рукотворного изменения климата "приговорена" к климатическим катаклизмам - жаре и наводнениям, передает РИА Новости.

"То, что мы делаем сейчас, уже будет отражаться на второй половине 21 века. Мы приговорены к определенному развитию событий... На этих картинках, геофизическое содержание которых я не комментирую, показаны некие изменения климата на территории нашей страны. Здесь есть и волны жары, здесь некие темы, связанные с наводнением, и так далее, которые, конечно, очень важны, чтобы к ним подготовиться заранее", - сказал он.

Катцов обратил особое внимание на то, что столь быстрое изменение климата спровоцировал человек. "Это медицинский факт", - отметил ученый.

Антониу Гутерреш
© REUTERS / CARLO ALLEGRI
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По его мнению, некоторое время назад главной задачей ученые считали попытки снизить влияние антропогенного фактора, но в последнее время выяснилось, что климатическая система планеты очень инертна, поэтому встал вопрос адаптации цивилизации к изменениям климата.

Европарламент ранее одобрил резолюцию, в которой объявил о "климатической чрезвычайной ситуации" в Европе и мире. Европейские парламентарии призвали ЕС взять обязательства к 2030 году снизить выбросы в атмосферу парниковых газов наполовину, а к 2050 году полностью отказаться от них.

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Теги:
климат, климатология, Россия


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