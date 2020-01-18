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Город Ракка, Сирия. Архивное фото

Около 50 боевиков атаковали позиции сирийской армии

© AP Photo / Gabriel Chaim
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Sputnik Абхазия
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В провинции Идлиб 17 января подразделения правительственных войск при поддержке артиллерии и танков провели контратаки против вклинившихся в их оборонительные порядки боевиков.

СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Группа боевиков численностью до 50 человек атаковала позиции сирийской армии в районе населенного пункта Абу-Джреф, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков, пишет РИА Новости.

"В районе населенного пункта Абу-Джреф бандгруппа численностью до 50 боевиков при поддержке БМП и шести танков атаковала позиции Сирийской арабской армии. Продвижение боевиков составило до 1,2 километра в глубину и до 500 метров по фронту", — заявил Боренков.

Он добавил, что сирийские военные отразили атаку. Боевикам пришлось отступить. Однако 18 января столкновения продолжались.

Он возложил ответственность за обострение ситуации на террористическую группировку "Хайат Тахрир аш-Шам"*. По словам Боренкова, ее численность на территории идлибской зоны деэскалации без учета иностранных наемников составляет не менее 20 тысяч боевиков.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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