Начислять материнский капитал за первенца начнут уже в марте

Владимир Путин пообещал с 2020 года начать выплачивать материнский капитал за рождение первого ребенка в семье.

СУХУМ, 20 янв – Sputnik. Материнский капитал на первенца, который пообещал выплачивать Владимир Путин, начнут оформлять уже в марте-апреле этого года, пишет газета "Известия" со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлану Бессараб.

По ее словам, парламентарии в ближайшее время займутся внесением изменений в законы, в частности, в Бюджетный кодекс.

"Внесенные законопроекты будем рассматривать в Думе максимально быстро. Надеемся, что уже в марте-апреле люди смогут оформлять документы на материнский капитал и на ежемесячные пособия на детей", - заявила Бессараб.

Путин анонсировал увеличение материнского капитала и поручил выдавать его за рождение первенца в ходе оглашения послания Федеральному собранию 15 января. Раньше маткапитал выдавали только после рождения в семье второго ребенка.

Новое правило должно вступить в силу с 1 января 2020 года. Маткапитал за первого ребенка составит 466 тыс. рублей, за второго будет увеличен на 150 тысяч рублей. Таким образом общий размер материнского капитала для семей с двумя детьми превысит 616 тысяч и будет индексироваться. Для семей с тремя детьми государство будет гасить ипотечный кредит на сумму 450 тысяч рублей.

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