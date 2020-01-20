Путин внес кандидатуру замглавы СК Краснова на должность генпрокурора вместо Чайки

Игорь Краснов участвовал в расследовании многих громких уголовных дел, в том числе о покушении на Анатолия Чубайса и об убийстве Бориса Немцова

СУХУМ, 20 янв – Sputnik. Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру замглавы Следственного комитета Игоря Краснова на пост генерального прокурора. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Юрий Чайка покидает пост генпрокурора в связи с "переходом на другую работу", уточняется в сообщении пресс-службы.

Как рассказал РИА Новости источник в аппарате Совфеда, верхняя палата парламента рассмотрит вопросы об освобождении с поста Чайки и назначении Краснова 22 января.

Генерал-лейтенант юстиции Игорь Краснов был назначен заместителем председателя Следственного комитета в апреле 2016 года. За свою карьеру он участвовал в расследованиях многих громких уголовных дел, в том числе о покушении на Анатолия Чубайса, об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, а также об убийстве судьи Московского городского суда Эдуарда Чувашова.

28 февраля 2015 года Краснов возглавил следственную группу по делу об убийстве Бориса Немцова.

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