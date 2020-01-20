Медики подтвердили передачу нового смертельного коронавируса от человека к человеку

Вспышка нового типа пневмонии была зафиксирована в Китае в конце декабря. Жертвами болезни уже стали три человека, десятки заразились.

СУХУМ, 20 янв - Sputnik. Новый тип коронавируса, который начал распространяться в Китае и за его пределами, может передаваться от человека к человеку. К такому выводу пришли китайские специалисты, передает РИА Новости.

Глава экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань сообщил, что уже заразились 14 медиков. Кроме того, было выявлено несколько случаев заболевания среди жителей провинции Гуандун, которые не ездили в город Ухань - очаг распространения коронавируса. Однако там недавно бывали их родственники, которые впоследствии оказались инфицированными.

"Сейчас определенно точно можно сказать, что вирус передается от человека к человеку", - заявил Чжун в эфире местного телевидения.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй стало известно в конце декабря. Возбудителем заболевания оказался новый тип коронавируса - 2019-nCoV.

На сегодняшний день в Ухане зарегистрировано 198 случаев заражения, еще два случая подтверждены в Пекине. На карантине в столице находятся 44 человека. От нового типа пневмонии умерли трое жителей Китая.

Вирус успел распространиться и за пределы страны. Больные выявлены в Южной Корее, Японии и Таиланде. Там пока обошлось без смертельных исходов.

Ранее в Китае несколько раз происходили серьезные вспышки атипичной пневмонии. По информации Всемирной организации здравоохранения, в материковом Китае за время эпидемии в 2002-2003 годах от заболевания умерли порядка 350 человек, а общее число заболевших превысило пять тысяч. Всего было зарегистрировано почти 8,5 тысяч случаев заболевания в 30 странах мира, свыше 900 человек скончались.

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