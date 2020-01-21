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Путин ликвидировал Министерство по делам Северного Кавказа

© Sputnik / Алексей Никольский
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Sputnik Абхазия
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Функции министерства, курировавшего развитие северокавказского региона будут переданы Минэкономразвития.

СУХУМ, 21 янв – Sputnik. В России больше не будет Министерства по делам Северного Кавказа. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликовала пресс-служба Кремля.

"Упразднить Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа, передав его функции Министерству экономического развития Российской Федерации. Установить, что Министерство экономического развития Российской Федерации является правопреемником Министерства РФ по делам Северного Кавказа по обязательствам, в том числе по обязательствам, возникшим в результате судебных решений", - говорится в документе.

Министерство по делам Северного Кавказа было создано в 2014 году. Его главной целью была разработка проектов государственных программ по развитию данного региона. С мая 2018 года Минкавказразвития возглавлял Сергей Чеботарев. 

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