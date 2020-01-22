Ситуация ухудшилась: девять человек погибло от коронавируса в Китае

Китайские власти 31 декабря 2019 года сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Специалисты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.

СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Число жертв нового типа коронавируса в Китае достигло девяти человек, 440 человек заражено, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление замглавы государственного комитета КНР по вопросам гигиены и здоровья Ли Бинь.

"По состоянию на данный момент, число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 440, девять человек скончались", - заявил Ли Бинь.

Ранее сообщалось о 324 случаях заражения и шести погибших.

Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку. При этом отмечается, что вирус передается преимущественно воздушно-капельным путем. Медики не исключают возможность его мутации и дальнейшего распространения заболевания.

Замдиректора Центра стратегического планирования Минздрава России Герман Шипулин заявил, что в России создадут вакцину от нового заболевания, на создание уйдет в общей сложности полгода. Уже в феврале, по словам замминистра здравоохранения Олега Салагай, будет создан экспресс-тест на выявление коронавируса.

Новый тип коронавируса - 2019-nCoV уже распространился и за пределы Китая, были зафиксированы случаи заражения в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, выявлены подозрительные случаи в Сингапуре, Гонконге и Австралии.

Коронавирусы — семейство из более чем 30 вирусов, которые впервые выделили в 1965 году. Эти вирусы поражают не только людей, но и домашних животных, птиц, свиней, крупный рогатый скот. Коронавирус способен провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.

Ранее в Китае несколько раз происходили серьезные вспышки атипичной пневмонии. По информации Всемирной организации здравоохранения, в материковом Китае за время эпидемии в 2002-2003 годах от заболевания умерли порядка 350 человек, а общее число заболевших превысило пять тысяч. Всего было зарегистрировано почти 8,5 тысяч случаев заболевания в 30 странах мира, свыше 900 человек скончались.

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