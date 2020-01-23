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Антониу Гутерреш

"Всадники апокалипсиса": генсек ООН назвал четыре главные мировые угрозы

© REUTERS / CARLO ALLEGRI
В мире
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Sputnik Абхазия
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Антониу Гутерреш, выступая на Генассамблее ООН, рассказал о главных рисках, которые могут поставить под угрозу каждый аспект будущего человечества.

СУХУМ - 23 янв, Sputnik. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш рассказал о четырех "всадниках апокалипсиса", которые несут глобальную угрозу мира. В их числе оказалось чрезмерное увлечение стремительно развивающимися новыми технологиями.  

"Эти четыре всадника могут поставить под угрозу каждый аспект нашего общего будущего (...) Четыре надвигающиеся угрозы подвергают опасности прогресс XXI века и создают угрозу возможностям XXI века", - сказал Гутерреш, выступая на Генассамблее ООН.

Первым "всадником" он назвал высочайшую геостратегическую напряженность. По словам Гутерреша, сейчас разрушительные конфликты ведут к безмерным людским страданиям. Кроме того, наблюдается рост ядерной угрозы.

Подросток на улице
© Fotolia / Roman Bodnarchuk
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Второй "всадник" - климатический кризис. Миллионы видов живых существ оказались под угрозой исчезновения из-за глобального потепления и роста температур на всей планете.

Третьим "всадником" Гутерреш назвал растущее глобальное недоверие. В мире все меньше людей доверяют политическим институтам; два человека из трех человек живут в странах, где растет неравенство. Все больше людей сомневаются в пользе глобализации.

Четвертым "всадником", по мнению генсека ООН, является темная сторона цифрового мира. Новые технологии развиваются стремительно, и подчас люди не успевают под них подстроиться или даже осознать. Уже сейчас они используются для совершения преступлений, разжигания ненависти, распространения ложной информации и эксплуатации людей. 

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Теги:
ООН


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