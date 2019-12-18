О журналистике, блогерах и обещаниях: о чем Мутко говорил с абхазскими студентами

Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба, вице-премьер России Виталий Мутко и министр России по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев побывали в Абхазском госуниверситете и пообщались со студентами ВУЗа в среду 18 декабря.

Студенты Абхазского государственного университета встретили гостей тепло. После вступительных речей, у них появилась возможность задать свои вопросы. Молодежь, в том числе, интересовало, чем отличаются студенты советского времени от сегодняшних. Виталий Мутко ответил, что особых различий нет, разве что не было современных гаджетов. Он также выразил уверенность, что у нынешних студентов гораздо больше возможностей для развития и достижения своих целей.

В Абхазском госуниверситете в 2017 году были завершены ремонтно-восстановительные работы в рамках Инвестиционной программы социально-экономического развития страны, но выделенные на ремонт средства не были рассчитаны на восстановление спортивного зала ВУЗа. Студенты попросили Мутко оказать содействие в решении этого вопроса.

Виталий Мутко сказал, что во время реализации Инвестпрограммы за 2019 год остались сэкономленные средства, которые можно было направить на восстановление спортзала.

Позже состоялось восемнадцатое пленарное заседание Межправкомиссии России и Абхазии, на котором была утверждена Инвестпрограмма 2020-2022 годов.

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