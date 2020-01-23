Число заболевших пневмонией нового типа в Китае превысило 570 человек

За минувшие сутки в КНР зарегистрирован 131 новый случай заражения опасным вирусом и восемь летальных исходов.

СУХУМ - 23 янв, Sputnik. В Китае число заболевших новым типом коронавируса превысило 570 человек, 95 заразившихся находятся в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

За минувшие сутки зарегистрирован 131 новый случай заражения и восемь летальных исходов. Большинство умерших - люди старше 65 лет.

Пневмония неизвестного типа уже распространилась в двух десятках провинций и городов федерального подчинения Китая. Зафиксированы случаи заболевания в Гонконге, Макао и на Тайване. Кроме того, выявлено несколько случаев за пределами КНР: по одному - в США, Японии, Южной Корее, три - в Таиланде.

В Амурской области России, которая граничит с Китаем, из-за коронавируса введен режим повышенной готовности по профилактике заболевания.

Ранее власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку - преимущественно воздушно-капельным путем. Медики не исключают возможность его мутации и дальнейшего распространения заболевания.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.

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