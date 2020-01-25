Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано на востоке Турции

В пятницу, 24 января, в районе турецкого города Сивридже провинции Элязыг произошло землетрясение магнитудой 6,8, которое унесло жизни 22 человек, пострадали 1030.

СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,9 было зафиксировано на востоке Турции в провинции Элязыг в субботу около 16:30. Данные опубликованы на сайте Европейско‑Средиземноморского сейсмологического центра.

О пострадавших пока не сообщается.

Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром около города Сивридже провинции Элязыг на востоке Турции произошло вечером в пятницу, 24 января в 20:55.

По последним данным, в провинциях Элязыг и Малатья в результате землетрясения, произошедшего в пятницу, погибли 22 человека и пострадали 1030.

Спасательные операции продолжаются. Количество выживших под завалами в результате землетрясения в Турции достигло 43 человек.

Последними были извлечены две женщины. Одна из них во время спасательной операции по телефону находилась в контакте со спасателями. Ее удалось вытащить спустя 17 часов после землетрясения.

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