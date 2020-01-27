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В Афганистане разбился самолет с 83 людьми на борту

© AFP 2019 / MANDEL NGAN
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Sputnik Абхазия
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Самолет упал на востоке Афганистана, в районе, который находится под контролем движения "Талибан".

СУХУМ, 27 янв - Sputnik. В Афганистане потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал 1TV. 

По предварительным данным, на борту самолета, модель которого не называется, находились 83 человека. Катастрофа произошла в провинции Ганзи на востоке страны.  

Как сообщил телеканал Tolo News сообщил, самолет разбился в районе, который находится под контролем движения "Талибан" (запрещено в России). Представитель губернатора Газни Ариф Нури уточнил, что крушение произошло в районе Дех Як.

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Теги:
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