Продлить до 2026 года: Путин дал поручения о материнском капитале

Семьи, где родился или был усыновлен первый ребенок, с этого года начнут получать материнский капитал - по 466 617 рублей.

СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Президент России Владимир Путин поручил продлить действие закона о материнском капитале до 31 декабря 2026 года, сообщается на сайте Кремля.

"Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих (...) предоставление средств материнского (семейного) капитала в размере 616 617 рублей при рождении (усыновлении) начиная с 1 января 2020 года второго ребенка или последующих детей семьям, у которых право на получение такого капитала до 1 января 2020 года не возникло", - говорится в поручении.

Семьи, где родился или был усыновлен первый ребенок, получат по 466 617 рублей. В документе также говорится о ежегодной индексации выплат.

Путин анонсировал увеличение материнского капитала и поручил выдавать его за рождение первенца в ходе оглашения послания Федеральному собранию 15 января. Раньше маткапитал выдавали только после рождения в семье второго ребенка.

Новое правило должно вступить в силу с 1 января 2020 года. Маткапитал за первого ребенка составит 466 тысяч рублей, за второго будет увеличен на 150 тысяч рублей. Таким образом, общий размер материнского капитала для семей с двумя детьми превысит 616 тысяч и будет индексироваться. Для семей с тремя детьми государство будет гасить ипотечный кредит на сумму 450 тысяч рублей.

Читайте также: