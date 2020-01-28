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Оставаться на местах: власти Китая не дают россиянам покинуть зараженную провинцию

© AFP 2019 / PETER PARKS
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На территории китайской провинции Хубэй, где произошла вспышка опасного вируса, находятся 140 россиян. Они не могут покинуть регион из-за ограничительных мер по борьбе с распространением болезни.

СУХУМ, 28 янв - Sputnik. Посольство России в Пекине обсуждает с китайскими властями возможность выезда россиян из провинции Хубэй, которая является очагом вспышки коронавируса, говорится в сообщении на сайте дипмиссии. 

Пока, по данным дипломатов, схема выезда иностранцев из зараженной провинции не согласована. Вероятно, покинуть Хубэй можно будет только при условии последующего 14-дневного карантина. Однако окончательного решения пока нет. 

© AFP 2019 / STR
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Как сообщалось ранее, в китайской провинции, где произошла вспышка опасного вируса, находятся 140 россиян. 

"Местные власти выражают готовность обеспечить максимальную адресную поддержку иностранцам, находящимся в данный момент на территории провинции. Пока китайская сторона исходит из предпочтительности сохранения текущего режима пребывания (...) Иностранным гражданам рекомендовано оставаться в местах их пребывания, неукоснительно соблюдать необходимые меры по профилактике заболевания", - говорится в сообщении российского посольства. 

Вспышка 2019-nCoV

В конце декабря прошлого года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. 

© Foto / Министерство иностранных дел республики АБХАЗИЯ
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По последним данным, общее число заболевших в Китае достигло 4515 человек, из них 106 скончались. Чтобы пресечь распространение болезни власти КНР закрыли десять городов, где в общей сложности проживает более 29 миллионов человек.

Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку. При этом отмечается, что вирус передается преимущественно воздушно-капельным путем. Медики не исключают возможности его мутации и дальнейшего распространения заболевания.

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