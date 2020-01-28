"Полный беспредел": в Европе рассказали о ситуации со Sputnik Эстония

Кирилл Вышинский и Елена Черышева рассказали в Страсбурге о вопиющих фактах, связанных с отношением к российским журналистам на территории Европейского союза.

Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский и руководитель и шеф-редактор Sputnik Эстония Елена Черышева прилетели в Страсбург на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), чтобы поднять тему притеснения и ограничения работы российских журналистов в Европе.

За свободу слова в желтых жилетах

Российские журналисты предстали перед своими коллегами в ПАСЕ в желтых жилетах агентства Sputnik.

"Наши корпоративные цвета - желтый и черный. Понимаю, что здесь, во Франции, этот цвет вызывает определенные ассоциации, но мы хотим, чтобы эти жилеты на нас ассоциировались с тревогой, связанной с тем, насколько сегодня парламентарии готовы отстаивать ценности, а не конкретных людей, конкретные нормы в каком-то конкретном законодательстве", - подчеркнул Кирилл Вышинский, который провел более года в украинской тюрьме по обвинению в госизмене.

В рамках зимней сессии ПАСЕ обсуждается доклад комитета ассамблеи по культуре, науке, образованию и СМИ под названием "Угрозы свободе СМИ и безопасности журналистов в Европе", подготовленный британским делегатом лордом Джорджем Фоулксом. В документе Россия обвиняется в преследовании и запугивании журналистов, в нем также содержится призыв к ПАСЕ решить проблему насилия в отношении сотрудников СМИ.

По словам Кирилла Вышинского, он и Елена Черышева откликнулись на приглашение делегации РФ , "чтобы донести до депутатов накануне принятия важной резолюции с таким серьезным и громким наименованием вопиющие факты, связанные с отношением к российским журналистам на территории Европы, в частности Европейского союза".

Стопроцентная цензура в Эстонии

Кирилл Вышинский отметил, что российские журналисты подвергаются репрессиям в Латвии, Литве, Эстонии, Польши, Германии, Франции и Великобритании.

"Речь идет о систематическом лишении аккредитации наших коллег из Sputnik и МИА "Россия сегодня", о недопущении на мероприятия. В последнее время речь зашла о непосредственных угрозах, в том числе и уголовного преследования, только за то, что эти люди решили выбрать ту редакцию, которую они выбрали", - сказал исполнительный директор МИА "Россия сегодня".

"Я как глава Sputnik Эстония считаю, что в Эстонии творится полный беспредел. Речи ни о какой свободе слова в европейской стране Эстония быть даже не может, я считаю, что действует стопроцентная цензура, хотя она запрещена в Эстонии, как в любой европейской стране", - добавила Елена Черышева.

Глава Sputnik Эстония подчеркнула, что официальные власти никак на ситуацию не реагируют. При этом значительная часть сотрудников Sputnik Эстония – граждане этой страны.

"Я сделаю все возможное со своей стороны с коллегами, с Кириллом Вышинским, при поддержке России, чтобы выступить на международных европейских площадках и донести всем, кому это возможно о той ситуации, которая происходит сейчас в Эстонии", - подчеркнула Черышева.

Призыв к диалогу с властями

Ситуация со Sputnik Эстония становится хрестоматийным примером того, как относятся к журналистам в этой стране, заявил член делегации РФ в ПАСЕ, председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

"Мы говорим о свободе журналистов. И то, что произошло со Sputnik Эстония, к сожалению, становится уже сегодня хрестоматийным примером того, как относятся к свободе журналистов в данной в стране. Все виды преследования, в том числе давление на арендодателя, в том числе банковское обслуживание сотрудников Sputnik Эстония является для современной Европы чем-то диким. Это сложно было бы воспринять как шутку, если не было бы реальностью", - заявил он.

Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева.

Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу ранее заявил РИА Новости, что его страна проводит санкционную политику Евросоюза не в отношении Sputnik, а в отношении личных санкций, наложенных на Киселева.

"Мы работаем в разных направлениях, чтобы решить эту проблему, в том числе подключены различные российские органы. Я, находясь в Эстонии в Таллинне в пустом офисе, не могу сидеть просто так. Если мы будем молчать, то пространство информационное по нашему вопросу остановится, поэтому нужно периодически обязательно напоминать, если надо – и кричать. Я надеюсь на то, что разум возобладает, и хотя бы Эстония согласится обсудить эту тему. А сейчас они (власти Эстонии) просто закрылись каким-то щитом, этим уголовным кодексом, международными санкциями и вообще не идут на диалог. Я надеюсь, хотя бы приступить к диалогу и прийти к какому-то консенсусу, надеюсь, они (власти Эстонии) признают свою ошибку", - сказала Черышева.

Елена Черышева и Кирилл Вышинский в Страсбурге также провели встречу с Комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович. Ей было передано письмо с описанием ситуации со Sputnik Эстония.

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявил, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах.

В международной организации "Репортеры без границ" (RSF) в ответ на письмо МИА "Россия сегодня" сообщили, что организация изучает ситуацию с положением русскоязычных СМИ в Эстонии. МИА "Россия сегодня" просит пересмотреть дискриминационную политику в отношении Sputnik Эстония и готово предложить надлежащую оценку этого беспрецедентного случая нарушения свободы слова, а также просит принять меры для обеспечения права журналистов агентства выполнять свой профессиональный долг, говорится в письмах.

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