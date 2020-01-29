Врачи назвали возможный срок появления коронавируса в России

Риск ввоза нового штамма коронавируса 2019-nCoV в Россию высок, однако усиленный контроль на границах страны может остановить распространение болезни.

СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Новый тип коронавируса может появиться в России в феврале, заявил замглавы подведомственного Минздраву Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов, пишет РИА Новости.

Прогноз составлен с учетом таких факторов, как:

передача вируса воздушно-капельным путем,

высокий темп прироста заболеваемости,

возникновение новых случаев заболеваний в приграничных с Россией районах Китая,

высокая активность миграции.

Российские власти предусмотрели средства для надежного выявления заболевания и работают над созданием вакцины, которую обещают создать через полгода. Генконсульство России в Гуанчжоу сообщило также, что китайские власти передали России геном коронавируса, чтобы стороны вместе работали над вакциной.

Согласно последним данным, жертвами 2019-nCoV стали 132 человека, почти шесть тысяч заразились, 104 излечились. Помимо Китая, случаи заболевания были зарегистрированы в США, Таиланде, Канаде, Сингапуре, Южной Корее и других странах.

Распространение коронавируса началось с китайской Ухани в конце прошлого года.

Коронавирусы — семейство из более чем 30 вирусов, которые впервые выделили в 1965 году. Эти вирусы поражают не только людей, но и домашних животных, птиц, свиней, крупный рогатый скот. Коронавирус способен провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.

Китайские ученые обнаружили ближайших предков нового коронавируса. Им оказались вирусы летучих мышей и змей.

Симптомами нового типа коронавируса из Китая являются кашель, температура, одышка, боль в грудной клетке, однако для установления точного диагноза необходимо лабораторное подтверждение.

Вирус передается воздушно-капельным путем с расстояния один-два метра, а также контактным способом — через прикосновение грязными руками к глазам.

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