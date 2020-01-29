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Президент РФ В. Путин провел встречу с новым правительством РФ

Вице-премьер Хуснуллин займется вопросами сотрудничества России и Абхазии

© Sputnik / Екатерина Штукина
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Sputnik Абхазия
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Президент России Владимир Путин 21 января подписал указ о новом Кабинете министров. В составе правительства произошли значительные изменения.

СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Вице-премьер Марат Хуснуллин займется вопросами социально-экономического сотрудничества России с Абхазией и Южной Осетией, сообщается на сайте российского правительства.

Марат Хуснуллин совместит работу по социально-экономическому сотрудничеству России и Абхазии с другими задачами. Он будет курировать в России вопросы жилищной политики, развитие регионов и муниципалитетов, Крыма и Калининграда, а также вопросы строительства, реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации автомобильных дорог, дорожной деятельности и безопасности дорожного движения.

До назначения на пост вице-премьера Марат Хуснуллин работал в правительстве Москвы, он руководил департаментом городского строительства и занимал должность заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

Министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Ранее сотрудничеством с Абхазией и Южной Осетией занимался первый зампредседателя правительства Виталий Мутко, он не вошел в состав нового Кабмина и назначен гендиректором госкомпании "Дом.РФ"

Кроме того, сотрудничеством с Абхазией также занималось и Министерство по делам Северного Кавказа, которое было ликвидировано при формировании нового правительства России. Функции ведомства, курировавшего развитие Северокавказского региона, а также Инвестпрограмму в Абхазии были переданы Минэкономразвития.

Как рассказал Sputnik вице-премьер, министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба, несмотря на то, что Минкавказа в составе нового правительства России отсутствует, министерство как таковое будет выполнять свои функции до весны, "до этого времени они будут передавать все дела в Минэкономразвития России".

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