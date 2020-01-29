Вице-премьер Хуснуллин займется вопросами сотрудничества России и Абхазии

СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Вице-премьер Марат Хуснуллин займется вопросами социально-экономического сотрудничества России с Абхазией и Южной Осетией, сообщается на сайте российского правительства.
Марат Хуснуллин совместит работу по социально-экономическому сотрудничеству России и Абхазии с другими задачами. Он будет курировать в России вопросы жилищной политики, развитие регионов и муниципалитетов, Крыма и Калининграда, а также вопросы строительства, реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации автомобильных дорог, дорожной деятельности и безопасности дорожного движения.
До назначения на пост вице-премьера Марат Хуснуллин работал в правительстве Москвы, он руководил департаментом городского строительства и занимал должность заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.
Кроме того, сотрудничеством с Абхазией также занималось и Министерство по делам Северного Кавказа, которое было ликвидировано при формировании нового правительства России. Функции ведомства, курировавшего развитие Северокавказского региона, а также Инвестпрограмму в Абхазии были переданы Минэкономразвития.
Как рассказал Sputnik вице-премьер, министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба, несмотря на то, что Минкавказа в составе нового правительства России отсутствует, министерство как таковое будет выполнять свои функции до весны, "до этого времени они будут передавать все дела в Минэкономразвития России".
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