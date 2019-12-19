Мутко рассказал, чего Россия хочет для Абхазии

Заместитель председателя правительства России Виталий Мутко рассказал о своих впечатлениях от пребывания в Абхазии.

Члены Межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству России и Абхазии во главе с вице-премьером РФ Виталием Мутко побывали в Абхазии в среду 18 декабря.

Межправкомиссия утвердила реализацию нынешней Инвестпрограммы, а также будущую Инвестиционную программу на 2020-2022 годы в среду 18 декабря.

Заместитель председателя правительства России Виталий Мутко в беседе с журналистами рассказал, что в Абхазию он приехал впервые.

"В целом у меня очень благоприятные впечатления. Это богатый и историческим наследием, и природными возможностями, а главное - людьми, регион. Мне кажется, что потенциал здесь очень высокий с точки зрения развития республики. Впечатления очень хорошие, что прекрасно добавляет сочетание моря и гор, возможности здесь очень серьезные. Они и были, здесь большие традиции. Впечатления хорошие от Нового Афона, от Сухума и от Гагры, где можно сделать еще многое с точки зрения его преобразования в современный курорт", - сказал Мутко.

Мутко отметил, что Россия все годы внимательно относится к Абхазии, сегодня между странами сложились приятные, дружеские отношения.

"Сегодня президент России ставит перед нами серьезные задачи по поддержке республики. Поэтому то, что мы решили, дает перспективу. Это большая программа, направленная на снятие ограничений, на поднятие собственного экономического потенциала. Мы договорились, что примем некую программу по гармонизации законодательства, чтобы открыть больше возможности для совместного ведения бизнеса. Мы понимаем, что у кого-то есть некие страхи. Но я могу сказать точно, что у России только одно желание – сделать, чтобы сегодня республика больше сама начинала зарабатывать, чтобы у нее появился экономический потенциал. Будем работать в этом направлении", - подчеркнул Виталий Мутко.

Восемнадцатое пленарное заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству России и Абхазии прошло в Сухуме в среду 18 декабря.

Заседания Межправительственной комиссии проводятся поочередно в России и в Абхазии. Первое заседание состоялось в марте 2010 года в Москве. На нем был принят меморандум, утвержден регламент работы, а позднее и сам Комплексный план социально-экономического развития Абхазии.

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