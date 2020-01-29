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Apple побила исторический рекорд по выручке за квартал

© Sputnik / Валерий Мельников
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200129/1029342060/Apple-pobila-istoricheskiy-rekord-po-vyruchke-za-kvartal.html

Самой популярной продукцией корпорации стали iPhone 11 и iPhone 11 Pro, представленные пользователям в прошлом году.

СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Компания Apple рассказала о рекордном росте прибыли в первом квартале нового финансового года.

За квартал нового финансового года компания заработала 91,8 миллиарда долларов, что на 9% больше, чем за тот же период прошлого года. Чистая прибыль компании составила 22,2 миллиарда долларов.

Генеральный директор Apple объяснил успех высоким спросом на iPhone 11 и iPhone 11 Pro.

"Для нас это убедительное доказательство удовлетворенности, вовлеченности и лояльности наших клиентов, а также как драйвер роста по всем направлениям", – заявил он.

Отмечается, что 61% от выручки приходится на международные продажи.

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