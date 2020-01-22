Apple представит новую бюджетную модель iPhone

Новую бюджетную модель iPhone планируют представить в марте этого года. Представители компании Apple комментировать новость отказались.

СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Компания Apple собирается начать сборку бюджетного iPhone в феврале, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Отмечается, что это будет первый бюджетный телефон компании со времен iPhone SE.

Внешне он будет похож на iPhone 8 с диагональю экрана 4,7 дюйма. Ожидается, что функцию Touch ID встроят в кнопку "Домой", однако биометрической аутентификации Face ID не будет. Телефон будет оснащен тем же процессором, что и флагманское устройство компании iPhone 11.

По данным источника Bloomberg, с помощью нового iPhone Apple планирует расширить свое присутствие на рынке мобильных устройств. Компания ставит целью отгрузить в этом году более 200 миллионов устройств.

Ранее СМИ сообщали, что в 2020-2021 годах американская компания выпустит iPhone SE 2 и еще четыре новые модели, а также, возможно, полностью уберет разъем для зарядки на самых дорогих моделях iPhone.

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