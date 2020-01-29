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В Бермудском треугольнике нашли пропавшее сто лет назад судно

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Торговое судно SS Cotopaxi бесследно исчезло со всем экипажем в Бермудском треугольнике в 1925 году.

СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Команда морских археологов и биологов нашла в Бермудском треугольнике корабль, пропавший почти  сто лет назад, об этом сообщает телеканал Fox News.

SS Cotopaxi покинул порт Чарльстона, в штате Южная Каролина, 29 ноября 1925 года. Судно держало путь к Кубе, на борту находились 32 человека. Спустя некоторое время корабль исчез вместе со всеми членами экипажа, их тела так и не нашли.

Изучение записей страховых агентов SS Cotopaxi помогло установить ранее неизвестные факты: корабль отправлял сигналы о бедствии 1 декабря 1925 года, через два дня после выхода из порта Чарльстона.

Эта информация привела исследователей к выводу, что найденный 35 лет назад у побережья города Сент-Огастин в штате Флорида корабль, и есть SS Cotopaxi.

Бермудский треугольник — район на западе Атлантического океана, между Флоридой, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. Считается, что из-за таинственных аномалий там часто пропадают воздушные и морские суда.

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