Петр Толстой: в ПАСЕ знают всю правду о ситуации в Абхазии и благосклонно кивают

Вице-спикер российской Госдумы предостерег парламентариев ПАСЕ от повторения кризиса в ассамблее в случае ухода из нее России.

СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Вице-спикер российской Госдумы Петр Толстой, выступая на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге, упрекнул коллег в двойных стандартах при обсуждении ряда международных вопросов, передает РИА Новости.

"Вы в течение пяти лет нашего отсутствия слышали только ложь о России и ложь о действиях нашей страны. Она и до сих пор тиражируется многими из выступавших сегодня ораторов. Невозможно очернять страну, не зная фактов. Кто тут кого должен наказывать?" - заявил Толстой.

Комментируя обвинения в адрес России со стороны коллег-парламентариев из Украины и Грузии, Толстой упрекнул собравшихся в том, что они знают всю правду о ситуации и в Южной Осетии с Абхазией, и в Донбассе, но просто "слушают то, что им говорят, и благосклонно кивают головами". Он напомнил, что именно Грузия и Украина применили армию против своих собственных граждан.

"Это вопиющее нарушение прав человека осталось незамеченным", - резюмировал вице-спикер Госдумы.

Кроме того, Толстой предостерег делегатов ПАСЕ от повторения кризиса в ассамблее в случае ухода из нее России.

Накануне на пленарном заседании ПАСЕ обсуждали вопрос о продлении полномочий российской делегации в ассамблее, которые были оспорены в начале сессии. Многие докладчики, аргументируя точку зрения о том, что полномочия России продлевать не следует, обвиняли Москву в нарушениях прав человека, агрессии против соседних государств и несоблюдении норм международного права.

В итоге большинство депутатов Парламентской ассамблеи все же поддержали ратификацию полномочий российской делегации в полном объеме. За это решение выступили 96 депутатов, 44 были против, семь воздержались.

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