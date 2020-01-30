Ученые нашли экологичную замену вредному пластику

Российские ученые создали материал на основе полиэтилена, способный разлагаться в естественной среде.

СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Материал на основе полиэтилена, способный разлагаться в естественной среде, создали ученые Российского экономического университета имени Плеханова. Результаты их работы опубликованы в научном журнале Inorganic Materials: Applied Research.

Российские ученые провели серию успешных экспериментов по изменению структуры полиэтилена, в результате которых удалось добиться эффекта биоразложения. При этом уровень стоимости и эксплуатационные свойства остаются на уровне традиционного неэкологичного пластика.

По словам авторов исследования, разработанный композиционный материал не имеет аналогов в мире. Проведенные испытания, в том числе и испытания в грунте, показали, как считают ученые, принципиальную эффективность выбранного подхода.

Эксперты отмечают, что, несмотря на растущую проблему глобального пластикового загрязнения, биоразлагаемые полимеры применяются сегодня только в узких областях медицины и биологии. Основная масса производимого во всем мире пластика остается неразлагаемым, десятки лет сохраняясь в окружающей среде.

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