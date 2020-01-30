Черышева о ситуации со Sputnik: Эстония гнобит собственных граждан

Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский и руководитель Sputnik Эстония Елена Черышева в Париже приняли участие в дебатах о свободе слова.

На встрече присутствовали журналист Sud Radio Андрэ Беркофф, репортер и заместитель директора журнала Paris Match Режис ле Соммье. Вышинский и Черышева рассказали своим коллегам о ситуации с давлением на СМИ в Эстонии.

Мир должен знать о беспределе в Эстонии

Напомним, с 1 января 2020 года сотрудники агентства были вынуждены разорвать трудовые отношения с МИА "Россия сегодня" в связи с угрозами эстонских властей о возбуждении уголовных дел. Накануне нового года все сотрудники Sputnik Эстония получили письма от руководства Департамента полиции и погранохраны о необходимости прекратить работать на МИА "Россия сегодня", в противном случае – людям грозила тюрьма.

Сейчас редакция Sputnik Эстония работает в чрезвычайном режиме.

"Мы хотим, чтобы в Европе знали, что на журналистов в европейской стране готовы завести уголовные дела, посадить в тюрьму только за то, что они выполняют свой профессиональный долг и работают в российском международном информационном агентстве. Мы хотим предать максимальной огласке ту ситуацию, которая сейчас происходит в Эстонии, чтобы весь мир знал об этом беспределе", - подчеркнула Елена Черышева.

Она напомнила, что на протяжении четырех лет деятельности издания эстонские власти не предъявляли официальных претензий к работе агентства. Но журналисты все равно сталкивались с различными препятствиями в работе. Репортерам часто сложно было попасть на некоторые мероприятия, а все официальные лица страны были предупреждены, что общаться со Sputnik Эстонии — не рекомендуется.

По словам Черышевой, МИА "Россия сегодня", она лично и различные российские структуры делают все возможное, чтобы "решить основную проблему – снять все претензии, надуманные претензии со стороны эстонских властей".

Журналисты должны иметь возможность говорить

"Нравится вам или не нравится, что журналисты говорят, но они должны иметь возможность говорить то, что хотят, даже если это кого-то не устраивает. Потому что это и есть свобода", - отреагировал мэтр французской журналистики Андрэ Беркофф.

Ранее комиссар Совета Европы (СЕ) по правам человека Дунья Миятович заявила, что она и ее офис будут держать под контролем ситуацию со Sputnik Эстония.

"Мы получили заверения, что госпожа Миятович и ее офис будут держать эту ситуацию под контролем и будут прилагать усилия с тем, чтобы наши коллеги могли работать в нормальных, цивилизованных условиях, как это должно быть в стране, которая декларирует свою приверженность европейским ценностям", - рассказал Кирилл Вышинский.

Эстония гнобит своих же граждан

Елена Черышева призналась, что у нее сложилось ощущение, что у комиссара СЕ неполные сведения по ситуации со Sputnik Эстония.

"Поэтому она (Дуня Миятович – ред.) задавала мне дополнительные вопросы, на которые я, безусловно, ответила. Это и было моей целью поездки в ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы - ред.) – донести максимальную информацию по ситуации вокруг Sputnik Эстония", - сказала руководитель издания.

Черышева подчеркнула, что в основном все сотрудники Sputnik Эстония - граждане Эстонии.

"Своими действиями полиция гнобит собственных граждан и готова посадить в тюрьму своих граждан только за то, что они работают в российском СМИ. Мы все делаем для того, чтобы как можно быстрее ситуацию разрешить, и все сотрудники вернулись к своим рабочим местам, и на небосклоне Эстонии вновь промчался Sputnik", - добавила глава Sputnik Эстония.

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявлял, что российские власти будут поддерживать Sputnik при работе в других странах.

В международной организации "Репортеры без границ" (RSF) в ответ на письмо МИА "Россия сегодня" сообщили, что организация изучает ситуацию с положением русскоязычных СМИ в Эстонии. МИА "Россия сегодня" просит пересмотреть дискриминационную политику в отношении Sputnik Эстония и готово предложить надлежащую оценку этого беспрецедентного случая.

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