Прощай, Евросоюз: Великобритания отсчитывает последние часы перед Brexit

Первый в истории выход страны из Европейского союза официально состоится сегодня поздно вечером.

СУХУМ, 31 янв – Sputnik. Великобритания покидает Европейский союз - сегодня последний день пребывания страны в объединении.

Официально Brexit состоится в 23:00 (02:00 1 февраля по сухумскому времени). За час до этого основные телеканалы покажут записанное заранее обращение к нации премьера Бориса Джонсона.

"Наша задача как правительства, моя задача – объединить страну и вести ее вперед. И самое главное, что нужно сказать сегодня – что это не конец, а начало. Это момент, когда наступает рассвет и когда занавес поднимается перед новым действием. Это момент истинного национального обновления и перемен. Это рассвет новой эры, в которой мы больше не допустим, чтобы ваши жизненные возможности и жизненные возможности вашей семьи зависели от того, в какой части страны вы выросли. Это момент, когда мы начинаем объединяться и расти", - скажет Джонсон в своем выступлении.

Заседание британского кабинета министров пройдет сегодня в городе Сандерленде, который первым объявил о своей поддержке выхода страны из Евросоюза три с половиной года назад.

В вечер Brexit на стену здания кабинета министров в Лондоне будут проецироваться часы, которые будут вести обратный отсчет времени до 11 вечера. Когда стрелка часов пересечет эту отметку, Великобритания официально перестанет быть членом Европейского союза. После этого начнется переходный период, в течение которого Лондону и Брюсселю предстоит договориться о дальнейших отношениях. Так что резких изменений сразу после Brexit ждать не стоит.

Выход Великобритании из ЕС стал фактически решенным делом после убедительной победы Консервативной партии на внеочередных парламентских выборах в декабре прошлого года.

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